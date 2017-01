Diputado Luis Rubeo (h): "Son todos responsables, aunque ahora pelean entre ellos"

El diputado provincial Luis Rubeo (h) manifestó que “es una ofensa a las víctimas de las inundaciones que Barletta, Corral, Porta y Garibay se peleen entre ellos por ver quién tiene la culpa de las inundaciones en la provincia, cuando está claro que todos son responsables ya que son parte del Frente Progresista Cívico y Social que gobierna Santa Fe desde hace más de una década. No se puede creer que sigan metidos en la interna… en lugar de resolver las cosas para las que la gente los votó”.

El legislador peronista se preguntó “¿está bien que el ex secretario de Asuntos Hídricos, denuncie una supuesta acción de Garibay, sólo después de que lo echan? ¿Es correcto que el diputado nacional Barletta salga a los medios acusando a quienes no hubieran sido gobierno de no ser por los votos que su partido aportó? ¿Es lógico que el intendente de Santa Fe, se muestre como un ejemplo para lo que debe hacer la provincia como si Porta no hubiera sido de su riñón y hasta hace dos días era el responsable del tema? Y la verdad que la respuesta es no”.

Agregó que “el gobierno nacional debe concurrir con los recursos necesarios para solucionar este problema porque son obras que involucran a varias provincias. Macri es quien debe articular una solución definitiva, hacer los proyectos técnicos, si es que aún no están hechos, conseguir la financiación y hacer urgentemente los llamados a licitación. Lo que espero, es que hacerse cargo no le dé la excusa para meterse en la interna provincial de cara las próximas legislativas”.

Finalmente Rubeo manifestó que “vamos a presentar un pedido de informes en la primer sesión porque hay miles de santafesinos que perdieron todo, la economía provincial perdió miles de millones de pesos y la sociedad debe saber quiénes fueron los funcionarios que no hicieron lo que tenían que hacer y no previeron lo que debían prever. Son más de 10 años, no es de ahora.”