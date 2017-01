Y Ponzio no se va

"Está todo arreglado para renovar. Falta la firma, ojalá sea antes de viajar así dejamos todo listo. Lo vengo repitiendo hace un año atrás, lo que pretendo es retirarme con esta camiseta”. Sin misterios y siendo más que claro, tras el entrenamiento en el River Camp, Ponzio ratificó en conferencia de prensa que su compromiso con el club está próximo a ser renovado y anticipó que no hay dudas acerca de a dónde quiere retirarse.

Sin embargo, dejó una puerta abierta a que el buen rendimiento lo tiente a seguir un poco más: “Me puse metas cortas para poder cumplirlas, pero lo saben todos, mientras me siga sintiendo bien, voy a seguir rompiendo las bolas para poder estar (sic)”, aseguró el volante central. Y agregó: “Cuando vea que no me da el cuerpo y la cabeza, voy a ser el primer en decir ´hasta acá llegué´. Hoy en día el físico y la cabeza me dan y tengo ganas de seguir estando”.

Además, no esquivo la responsabilidad y remarcó que el grupo va por otro año lleno de éxitos: “En este año hay tres objetivos: La Supercopa, el torneo y la gloriosa Libertadores”.

Finalmente, no se olvidó del torneo local y expresó de qué forma el equipo tratará de revertir la situación: ” Los partidos del torneo hay que sacarlos adelante cuanto antes y no complicarnos.En todos los que jugamos hemos tenido la chance de ser superiores pero los resultados no han sido favorables porque se perdieron puntos con partidos dominados. Hay que mentalizarse en el torneo y no mezclarlo con la Copa”, cerró.

La chance de pelear el campeonato. “Se puede dar que peleemos el campeonato, falta mucho. En el torneo no tuvomos la chance de ganar tres seguidos, cuando pase nos podremos prender. Siempre pasa que los de arriba pierden puntos”

El Grupo de la Copa y la ilusión de volver a ganarla. “Estamos en un Grupo con muchos viajes, pero son cosas de la Copa. Lo bueno es que estamos otra vez jugándola”

“Es como dice la canción: “La Copa Libertadores es una obsesión”. Es importante poder competir y genera muchas cosas, además de la chance de poder volver a disputar el Mundial en otro continente. Es bueno volver a vivirlo”

Los superclásicos de verano. “Los superclásicos exigen resultados y a veces la pretemporadas se dejan de lado. Es atípico pasar de jugar tres a solo uno pero le vamos a dar importancia”

Fuente: Pasión Monumental