Meyer sobre renuncias en el SIAMeD: “Los médicos no cumplieron el contrato que firmaron”

El hecho motivó aclaraciones tanto del Director del SAMCo, Dr. Alejandro Luna, como del Intendente Municipal Javier Meyer.

Del Hospital. Comunicado SAMCo Las Rosas: “La direccion del hospital de Las Rosas, informa a los medios de comunicación que ante la renuncia de los médicos que realizan las guardias del sistema de atención médica SIAMED a partir del día 31-01-2016, a cargo de la Municipalidad de Las Rosas,que este SAMCO no está autorizado para realizar visitas domiciliarias.

Solo asiste por ley 107 las emergencias en vía pública, o por codigo rojo; por lo que el que necesite del servicio deberá asistir a la guardia médica para su atención. Desde ya deslindamos responsabilidad en lo que compete al servicio SIAMED”.

El día lunes el director dr. Alejandro Luna (foto) amplió estos conceptos, describió el significado de código rojo (una persona con convulsión, pérdida de conocimiento, infarto en curso, etc.), y reiteró los servicios exigidos al SAMCo local por el sistema 107 es la atención en vía pública.

Del intendente Javier Meyer. “Los médicos tiene un contrato firmado que pretendieron no cumplir”, expresó en la mañana de respecto a la renuncia de cuatro de los seis profesionales que prestaban el servicio de SIAMED durante los últimos días.

“Ya nos hemos comunicado con otros profesionales que están dispuestos a ocupar los espacios correspondientes. El municipio no es responsable de esta situación, acá había un contrato firmado que dice claramente que el prestador cobra $3160 por 24 hs. de servicio de lunes a viernes, en tanto que los días sábados, domingos y feriados se paga $3511. Y acá querían cobrar $7000 la guardia, incumpliendo lo establecido por contrato".

“No es que la intendencia no quiso pagar….lo que ocurrió es que no se pagó algo que no corresponde”, manifestó Meyer. “El Hospital debe cubrir emergencias, eso es claro. Si hay problemas de falta personal deberá intervenir el gobierno de Santa Fe”.

También dijo el jefe municipal que se revisará todo el servicio médico municipal, para definir claramente el trabajo de los médicos contratados y la vinculación con los requerimientos de prestaciones que son obligación de la salud provincial.

