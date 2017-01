Los Cardos: preocupación e indignación tras un confuso episodio

La vecina localidad de Los Cardos no logra salir del asombro que le generó la vivencia de un llamativo episodio policial, el cual simplemente está caratulado como “violación de domicilio”.

Sucede que el pasado martes 19 de diciembre, en horas de la mañana, una joven se encontraba en el interior de su domicilio, más precisamente bañándose, cuando un individuo, con su rostro tapado con una remera, ingresó al baño y con un cable de teléfono intentó reducirla, ahí fue cuando se produjo un forcejeo y afortunadamente logró escapar y evitar, lo que podría haber sido un trágico final.

Si bien el hecho es preocupante en sí mismo, lo peor de todo, es que diferentes vecinos habrían logrado identificar al supuesto autor del hecho, quien fue demorado e indagado por la justicia, aunque nunca fue apresado y por falta de méritos se encuentra en libertad.

Ante dicha situación, la población el pasado jueves 21 se movilizó en la Plaza del “pueblo” pidiendo justicia y mayor seguridad para todos los habitantes de Los Cardos.

Cesar Fillol es la pareja de la víctima y tras el acontecimiento vivido y la convocante marcha, en diálogo con Canal Dos, precisó que: “Sinceramente creo que la vida de nosotros, como la de todos los habitantes de Los Cardos ha cambiado. Siempre decíamos que estábamos en una población tranquila, donde nunca pasaba nada y lamentablemente, hoy nos toca vivir esto. La verdad es que para quien no le ha tocado padecerlo, es difícil imaginárselo, sobre todo, porque quienes tenemos la mente sana, jamás podremos entender a quien tiene una mente enferma”.

Además, Fillol destacó: “Es todo muy difícil, hoy no sabemos si lamentar lo que sucedió o celebrar que Jesica está entre nosotros, porque de no haberse defendido de la manera que lo hizo, quién sabe cuál habría sido su final”.

Mientras cientos de habitantes reclamaron por justicia, Filliol agregó: “Agradezco enormemente a todos los presentes, lo que demuestra que la población entendió que acá hoy le tocó a “Jesi”, pero le podría haber pasado a cualquiera” y continuó: “Hoy estamos mal, pero seguramente saldremos adelante, ya que somos una familia muy numerosa y estamos todos unidos”.

Por otra parte, la pareja de la víctima agradeció la predisposición de las autoridades policiales, como así también la colaboración de la Comuna de Los Cardos, a la hora de poder revisar las cámaras de seguridad con que cuenta la población, aunque demostró su disconformidad para con el Juez. “Vengo de hablar con el Comisario y el Jefe de Zona y me confirmaron que la única persona involucrada recuperó la libertad, ya que por el momento, lo único que pusieron en la carátula del caso, es violación de domicilio". A su vez, el Fiscal, quien a mí y mi suegra nos trató como “perros” y sólo faltó que nos culpara a nosotros de haberla querido matar, le dijo a “Jesí”: “no creo que el agresor te haya querido matar con un cable de cargador de celular, si te quiere matar, lo hace con una soga” y no es así, de hecho yo en mi casa no tengo una Ferretería con elementos para matar gente y la verdad, todo esto demuestra que el sistema judicial, no sólo que tiene sus tiempos, sino que está hecho para la gente que hace las cosas mal”.

Por último, acerca del estado de salud de Jésica, su pareja contó que: “Físicamente solo tiene los dolores propios del forcejeo, pero psicológicamente está muy mal. De hecho, a casa no volvimos, sola no quiere estar y por el momento nos estamos acomodando de manera tal que siempre esté acompañada hasta que pase un tiempo y logre rehacer su vida cotidiana lo más normal posible”, finalizó.

Fuente: El Informativo On Line