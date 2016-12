"Manija" Rocha ya no será DT del futbol verdinegro

"Vamos a tener una injerencia importante en el fútbol", expresó Culasso en una entrevista realizada en el programa "La Tira Deportiva". Comentó que se reunieron personalmente con Oscar Rocha para comunicarle que no seguiría como entrenador del equipo de primera de la institución verdinegra. "Por razones meramente deportivas", dijo. "No tuvimos una buena perfomance en los últimos años y consideramos que para mejorar hay que realzar un cambio. No le hacemos cargo de nada, ya que muchas veces juegan además cosas extras que se dan en algún momento, como por ejemplo la cuestión económica.

"Tenemos una apuesta fuerte a las divisiones inferiores, que han mostrado buenos resultados llegando a instancias superiores en los torneos", manifestó.

También realizó un balance de este año al frente del club la Institución, y contó los avances que se van haciendo en la constitución de la mutual de la entidad. "Ya hubo asamblea constitutiva y ahora se están elaborando los distintos reglamentos, que son las actividades a realizar: por ejemplo servicios por sepelios y otros". Afirmó que está bien encaminado, se precisa la aprobación legal que lleva unos meses, y luego con la mutual funcionando estaremos pensando en otorgar Ayuda Económica.

Deseó para 2017 seguir haciendo crecer el club, y tener un año deportivo en la primera división de fútbol exitoso, que no sería aspirar a un título -algo difícil- pero si al protagonismo.

(Sugerimos escuchar audio completo)